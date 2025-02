Castrovillari, fiaccolata per ricordare Edison Malaj

StrettoWeb

“L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà, se ce n’è uno è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. I morti sul lavoro urlano in silenzio. Giustizia”. E’ la frase scritta sullo striscione che ha aperto la fiaccolata che in serata ha percorso le strade del centro di Castrovillari per ricordare Edison Malaj, l’operaio albanese di 55 anni rimasto schiacciato un anno fa da una lastra di cemento mentre era sul posto di lavoro in un cantiere nel piazzale dell’ex cantina sociale di Frascineto.

Ad organizzare l’iniziativa è stata la famiglia dell’operaio albanese “per tenere viva – è stato spiegato – l’attenzione rispetto al tema delle morti bianche”.

