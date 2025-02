Caso Denise Pipitone: la decisione della Procura sulla riapertura

StrettoWeb

Novità sul caso relativo alla scomparsa di Denise Pipitone, la piccola siciliana scomparsa a 4 anni da Mazara del Vallo l’1 settembre del 2004. Per ora l’indagine sulla sua sparizione non verrà riaperta. La Procura di Marsala ha respinto la richiesta di riapertura del caso presentata dal padre legale della bambina, Tony Pipitone, ex marito di Piera Maggio e padre naturale della bimba.

Secondo gli inquirenti, dunque, non sarebbero stati prospettati nell’istanza elementi nuovi tali da giustificare una riapertura dell’indagine archiviata dal gip nel 2021.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.