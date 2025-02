Carnevale a Reggio Calabria, un pomeriggio di letture e divertimento alla biblioteca “De Nava”

StrettoWeb

Martedì 4 marzo, dalle ore 16:00 alle 18:00, la Biblioteca Comunale De Nava di Reggio Calabria ospiterà un evento speciale dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie: un pomeriggio di letture animate a tema Carnevale. L’iniziativa, organizzata dalle volontarie di Nati per Leggere in collaborazione con il personale della biblioteca, offrirà ai bambini tra 0 e 6 anni un’esperienza coinvolgente all’insegna della fantasia e della scoperta.

Un Carnevale di Storie e Immaginazione

La Sala Ragazzi della biblioteca sarà allestita con decorazioni colorate e festose per ricreare un’atmosfera giocosa e accogliente. I piccoli partecipanti avranno l’opportunità di immergersi in racconti animati che celebrano la magia del Carnevale, tra maschere, travestimenti e divertenti avventure. Le letture, scelte con cura dal personale della biblioteca e dalle volontarie di Nati per Leggere, saranno arricchite da momenti di interazione per rendere i bambini protagonisti attivi della narrazione. L’obiettivo è promuovere la lettura fin dalla prima infanzia, riconoscendone il valore nella crescita cognitiva, emotiva e relazionale.

Un Ricordo Speciale per ogni Bambino

Al termine dell’attività, ogni bambino riceverà un gadget a tema Carnevale come ricordo della giornata, per portare con sé un pezzetto di magia e continuare a giocare con le storie anche a casa; un gesto semplice che diventa un invito emozionale alla lettura.

Un’occasione di condivisione e crescita

L’evento rappresenta dunque un’opportunità preziosa per le famiglie ed il piacere della lettura diventa un’esperienza di condivisione, crescita e socializzazione. Leggere insieme ai bambini rafforza il legame affettivo e stimola anche la curiosità, la fantasia e lo sviluppo del linguaggio.

La partecipazione è gratuita e non è richiesta prenotazione

La Biblioteca apre le porte ai bambini della città per trascorrere insieme un pomeriggio di storie, colori e allegria, in un Carnevale che celebra la bellezza delle parole e dell’immaginazione.

