Carnevale a Messina: al via da domani le iniziative promosse dall’Amministrazione comunale

StrettoWeb

I festeggiamenti per il Carnevale 2025, promossi dall’Amministrazione comunale di Messina, guidata dal sindaco Federico Basile, prenderanno il via domani, giovedì 27 febbraio, dalle ore 10 alle 12.30, a piazza Cairoli, con “Scuola in Maschera”, con la presenza di alunni e alunne degli Istituti scolastici cittadini. In caso di avverse condizioni meteo, “Scuola in Maschera” si terrà nella Galleria Vittorio Emanuele. A seguire, nel pomeriggio, alle 17, nel salone delle Bandiere di palazzo Zanca, si terrà una conferenza dal tema “Pasticceria e gastronomia del Carnevale messinese”; alle 18.30, concluderà la prima giornata di appuntamenti del Carnevale,“Gran Ballo del Gattopardo”, nell’atrio di palazzo Zanca, a cura della Società di Danza, diretta da Fabio Mollica. Il programma di eventi carnevaleschi, con l’obiettivo di coinvolgere e aggregare la comunità, portando allegria nelle piazze e nelle vie del centro città e dei villaggi, prevede le tradizionali sfilate, concorsi di mascherine, deguastazioni, spettacoli di animazione, musica e balli.

Le parole di Caruso e Cannata

“Il calendario degli eventi coordinati dall’Amministrazione comunale per l’edizione 2025 del Carnevale messinese – spiegano gli assessori Liana Cannata ed Enzo Caruso – prevede una serie di eventi che, unitamente ai classici appuntamenti tipici del Carnevale, si caratterizzano per il ballo in maschera nelle piazze cittadine e nei villaggi, con l’intento di dare un’identità, in modo unico ed originale, al Carnevale della nostra città rispetto a quello degli altri centri della Sicilia. ‘La Città che Danza’ è lo slogan che farà da trade union dell’intero programma”.

Calendario degli appuntamenti del Carnevale 2025

Giovedì 27 febbraio (domani)

Ore 10 – 12.30 piazza Cairoli

“Scuola in Maschera”;

Ore 17 Salone delle Bandiere – Palazzo Zanca.

Conferenza: Pasticceria e gastronomia del Carnevale messinese;

Ore 18.30 – Atrio di Palazzo Zanca

“La Città che Danza: Gran Ballo del Gattopardo” con la società di danza diretta da Fabio Mollica.

Sabato 1 marzo

Ore 17 Sfilata di gruppi in maschera. Percorso: piazza Duomo – via I Settembre – viale San Martino basso – piazza Cairoli;

Ore 18 Sala Laudamo “Teatro Il Volto e La Maschera”, a cura dell’Associazione Kiklos;

Ore 20.30 piazza Cairoli – La Città che Danza: Animazione con Balli di Gruppo – Caraibici – Sudamericani.

Domenica 2 marzo

Ore 10 – 12 Villa Mazzini: Mascherine in Villa. Animazione per bambini;

Ore 10.30 – 13 piazza Cairoli: Bimbi in Maschera;

Ore 16 – 21 piazza Cairoli: Nascherina d’Oro;

Ore 19 – 22 piazza Lo Sardo. La Città che Danza: Balli in piazza con Liscio, Valzer, Tango e Mazurche.

Lunedì 3 marzo

Ore 17 Sacrario di Cristo Re: La Maschera cinquecentesca messinese della “Tubajana”, a cura di Alessandro Fumia e Daniele Ferrara, in collaborazione con le Associazioni Amici del Museo e Rocca Guelfonia.

Martedì 4 marzo

Ore 17 Sfilata di gruppi in maschera. Percorso: piazza Duomo – via I Settembre – viale San Martino basso – piazza Cairoli;

Ore 20.30 piazza Cairoli – La Città che Danza: Animazione con balli di gruppo – Caraibici – Sudamericani.

Sfilate ed eventi in maschera nei villaggi e nei quartieri proposti da parrocchie e associazioni.

Giovedì 27 febbraio (domani)

Mili San Marco

Ore 19.30 Gran Giovedì Grasso serata danzante con degustazione di panini con la salsiccia.

Venerdì 28 febbraio

ORATORIO DI MILI ore 16

Concorso Mascherina d’oro con foto espressa e animazione.

Sabato 1 marzo

Ganzirri

Ore 16 – 21.30 Sfilata in maschera e animazione nel villaggio (via lago Grande – via Marina – piazza Donato);

Mili Marina

Ore 14.45 Sfilata dei gruppi mascherati della Vallata di Mili;

MILI SAN PIETRO

Ore 17 – 21.30 Sfilata “Charleston”;

BORDONARO

Ore 16, ritrovo piazza Annunziata – Sfilata in Maschera e Animazione;

SALICE

Ore 15 – Carnascialata di Mamma Drava;

Domenica 2 marzo

SANTA LUCIA SOPRA CONTESSE

Ore 15 – 21.30 piazza Chiesa Sfilata in maschera e animazione.

Lunedì 3 marzo

LARDERIA

Ore 18 – 22.30 Carnival Village Sfilata in maschera (Contrada Bonfiglio, Larderia Superiore – piazza Principale – piazza Chiesa, Larderia Inferiore).

Martedì 4 marzo

MILI SAN PIETRO

ore 16.30 Sfilata dei gruppi mascherati della Vallata di Mili.

Il programma è soggetto ad integrazioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.