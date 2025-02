Carnevale a Marina di San Lorenzo: corteo per le vie del paese | INFO

StrettoWeb

Tutto pronto a Marina di San Lorenzo per la festa di Carnevale 2025: organizzato dall’oratorio “SS Trinità” con il patrocinio del comune di San Lorenzo, l’evento avrà luogo domenica 2 marzo quando a partire dalle ore 15 ci sarà il raduno dei partecipanti presso la piazza del paese. Da qui si partirà per il corteo in maschera che attraverserà tutta la via Saltolavecchia in compagnia degli artisti di strada che animeranno la festa lungo tutto il percorso.

Terminato il corteo sarà l’ora della festa per tutti i bambini ed i genitori al seguito presso il salone parrocchiale “SS. Trinità”, addobbato a festa per l’occasione, dove sarà offerta a tutti i partecipanti una merenda con i dolci tipici del carnevale e l’animazione per un divertimento assicurato. La festa di carnevale, alla quale sono invitate a partecipare le famiglie del comune laurentino e di quelli limitrofi, prevedrà la sfilata dei bambini con la premiazione della maschera più bella ed un “gadget” ricordo per tutti i più piccoli.

Per immortalare il ricordo della giornata sarà allestito un angolo per le foto gestito dai ragazzi dell’oratorio con stampa e consegna istantanea. Insomma gli ingredienti per il successo ci sono tutti. L’oratorio “SS. Trinità”, sotto l’egida del parroco Don John Leula e del gruppo di educatori e animatori, ci tiene a far sapere che “l’ingresso è gratuito e aperto a tutti per vivere insieme e in allegria la magia del carnevale“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.