Car sharing, il servizio Enjoy arriva anche in Calabria e Sicilia: da Reggio a Palermo, ecco i punti in cui si potrà noleggiare l’auto

Enjoy, il servizio di car sharing di Enilive, da qualche giorno è sbarcato in varie città italiane, tra cui tante tra Calabria e Sicilia. Nel dettaglio è disponibile anche a Napoli, Lecce, Cosenza, Lamezia Terme (Catanzaro), Reggio Calabria, Modica (Ragusa), Palermo, Desenzano del Garda, Sondrio, Monza e Bergamo. Gli Enjoy Point, così, sono quasi 80, presenti in maniera vasta su tutto il territorio italiano.

Cosa è il car sharing

Il car sharing è una soluzione di mobilità alternativa all’utilizzo dei mezzi privati che consente di noleggiare un veicolo per i propri spostamenti in base alle proprie esigenze, per muoversi nei dintorni oppure per viaggiare in tutta Italia con tariffe al minuto, orarie o giornaliere. Gli Enjoy Point sono presenti in alcune stazioni di servizio Enilive che si trovano in punti strategici o luoghi di interesse, e dove è possibile noleggiare, anche per più giorni, le auto in sharing in modo immediato (se disponibili) o prenotandole fino a 24 ore prima della partenza. Tutti gli Enjoy Point attivi sono indicati nell’app e sul sito Enjoy.

Dove si trovano i nuovi Enjoy Point

I nuovi Enjoy Point si trovano in punti utili anche a favorire l’interscambio con i mezzi privati e il trasporto pubblico nelle Enilive Station di

Napoli (via Cintia, nei pressi dello stadio, e via Falcone),

Lecce (via Foscolo),

Cosenza (via Caloprese, alle porte del centro storico),

Lamezia Terme (Località Bellafemmina, vicino all’aeroporto),

Reggio Calabria (Località Ravagnese, vicino all’aeroporto),

Modica (corso Umberto),

Palermo (via Terrasanta, vicino alla stazione ferroviaria Palermo Notarbarolo e al porto),

Desenzano del Garda (via Marconi, nei pressi della stazione),

Sondrio (viale Stadio),

Monza (viale Campania),

Bergamo (via Maj, vicino alla stazione e ad alcune sedi dell’università),

A questi si aggiunge un ulteriore Enjoy Point a Genova (via Brigate Partigiane).

Cosa si può fare negli Enjoy Point

Con l’attivazione dei nuovi Enjoy Point prosegue il percorso di trasformazione delle stazioni Enilive verso il modello ‘mobility hub’: oltre alla possibilità di effettuare il rifornimento di diversi vettori energetici, tra cui il biocarburante HVOlution (diesel da materie prime rinnovabili*), nelle Enilive Station si possono trovare servizi come la ristorazione degli Enilive Café e di ALT Stazione del Gusto, i negozi di prossimità in cui fare una spesa veloce, l’autolavaggio, i Telepass Point, oltre alla possibilità di pagare i bollettini postali e ritirare pacchi in appositi locker. Inoltre, a partire dall’inizio dell’anno, le Enilive Station stanno cambiando look con nuovi colori sui toni dell’azzurro, un rinnovato design degli ambienti di sosta e rifornimento, maggiore luminosità sotto la pensilina e tanti elementi digitali per comunicare in tempo reale con i clienti.

Come funzionano gli Enjoy Point

Per noleggiare i veicoli Enjoy è necessario scaricare l’app, disponibile negli store Android, iOS e Huawei. Dopo la registrazione è possibile accedere alla sezione Enjoy Point nella quale si possono visualizzare e prenotare i veicoli disponibili nell’Enjoy Point d’interesse, oppure noleggiare direttamente il veicolo Enjoy d’interesse, se presente nella stazione di servizio Enilive, inserendo nell’app il numero di targa e il codice visibile sul parabrezza. Una volta sbloccato il veicolo, l’intero noleggio avviene attraverso lo smartphone. Al termine del noleggio, che deve essere concluso nello stesso Enjoy Point di partenza, è possibile visualizzare il riepilogo della spesa sostenuta per il noleggio. Le tariffe aggiornate in tempo reale possono essere consultate nell’app Enjoy.

