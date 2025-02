Caos Acr Messina, un lettore a StrettoWeb: “complimenti per l’ottimo giornalismo, siete l’unica voce chiara. E per il futuro…”

StrettoWeb

Un lettore di StrettoWeb, A. Messina, ci ha inviato un messaggio sulla calda vicenda dell’Acr Messina. Di seguito lo riportiamo integralmente: “Buongiorno, so che sarò uno dei tanti che si complimenta per l’ottimo giornalismo che avete offerto sul caso (e non solo) Acr Messina e dall’estate che siete stati l’unica voce chiara e limpida a voler farci aprire gli occhi. Purtroppo è andata com’è andata…. tragedia sportiva. Comunque condivido il parere di un vs. lettore a distanza di coinvolgere P. Franza, io ritengo che la sua non iscrizione quando eravamo ancora in B l’inizio della nostra travagliata “via crucis” sportiva“.

“In mezzo a tanti personaggi industriali messinesi che si erano avvicinati in passato al Messina mi ricordo di Barbera. Si dice che “la speranza l’ultima a morire”. Chi lo sa? Complimenti nuovamente e buon lavoro, cordialmente vi saluto. ps: ottima anche la vs. sezione sul Ponte sullo Stretto. A. Messina”.

