Canoa calabrese nella storia: 3 medaglie di bronzo al merito sportivo assegnate dal CONI

StrettoWeb

Il 12 febbraio 2025 sarà ricordato come una giornata storica per la canoa calabrese che, in occasione delle assegnazioni delle benemerenze sportive CONI Calabria, si è vista attribuire ben tre medaglie di bronzo al merito sportivo. Nella splendida location dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, alla presenza delle maggiori autorità sportive, civili ed ecclesiastiche tra le quali il Presidente del CONI Nazionale Dott. Giovanni Malagò, e il Presidente della regione Calabria, Dott. Roberto Occhiuto, sono stati premiati con la medaglia di bronzo al merito sportivo:

il Dott. Pasquale Borruto in qualità di Dirigente Sportivo, primo GG.AA. nella storia della canoa calabrese;

per i risultati nazionali e internazionali di alto livello tecnico l’atleta Giovanni Francesco Penato cresciuto presso il CKC Reggio Calabria ed oggi in forze al Gruppo Nautico delle Fiamme Gialle di Sabaudia.

Inoltre per la prima volta nella storia dello sport calabrese, è stata premiata un’associazione sportiva affiliata alla Federcanoa. Per i suoi 30 anni di attività, medaglia di bronzo al merito sportivo all’ASD Canoa Kayak Club Reggio Calabria da sempre presieduta da Cosimo Mascianà.

Per tale evento storico, non poteva non essere presente il Presidente Federale Dott. Luciano Buonfiglio, che ha partecipato attivamente alla premiazione e in tale occasione ha potuto incontrare le ASD Calabresi. Da parte dei premiati, un sincero ringraziamento al Presidente del CONI Calabria, Avv. Maurizio Condipodero ed al Presidente Buonfiglio. Con quest’evento anche sul fronte della canoa, la regione Calabria ha dato lustro alla Federcanoa su tutto il territorio nazionale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.