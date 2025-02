Canicattì-Messina Futsal: la presentazione del match

StrettoWeb

Trasferta siciliana per il Messina Futsal, che affronterà domani (sabato 15 febbraio, ndr) il Futsal Canicattì nella 5^ giornata di ritorno del campionato nazionale di serie A2 di calcio a 5. La squadra giallorossa, che va a caccia di punti per migliorare l’attuale deficitaria posizione in graduatoria, se la vedrà con un’avversaria forte in ogni reparto, che occupa, dall’inizio della stagione, le posizioni di vertice. Il tecnico Giuseppe Fiorenza dovrà fare a meno dello squalificato capitano Nanni Piccolo.

“Sappiamo bene che non sarà facile – ha dichiarato, in settimana, il laterale Samuele Di Conto, andato tre volte a bersaglio nell’ultima partita -. Andremo ad incontrare una squadra con giocatori di categoria superiore, strutturata sia tatticamente sia fisicamente e che nel suo campo sa come fare la differenza. Tolta l’assenza del capitano, io ed i miei compagni di squadra, seguendo le indicazioni del mister, cercheremo di portare a casa il miglior risultato possibile”.

Il match, che comincerà alle ore 17.00, verrà arbitrato dai signori Francesco Salmoiraghi di Bologna e Lucy Molinaro di Lamezia Terme (cronometrista Angelo Iacona di Ragusa).

Programma 16^ giornata serie A2 (girone D):

Bitonto Futsal-Soverato

Castellana C5-Audace Monopoli

Città di Acri C5-Canosa A5

Futsal Mazara 2010-Sammichele

Ecosistem Lamezia-Gear Piazza Armerina

Futsal Canicattì-Messina Futsal

Classifica

Bitonto Futsal 35 Soverato 35 Audace Monopoli 31 Futsal Canicattì 30 Gear Piazza Armerina 20 Castellana C5 18 Futsal Mazara 17 Canosa A4 16 Ecosistem Lamezia 15 Città di Acri 15 Sammichele 13 Messina Futsal 11

