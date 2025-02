Calcio, poker Val Gallico nel match clou di giornata: 4 reti al Gioiosa Jonica e aggancio in vetta

StrettoWeb

Un Val Gallico perfetto si prende con merito il big-match di giornata contro il Gioiosa Jonica. Un 4-0 che evidenzia come la squadra di mister Corapi abbia interpretato al meglio la sfida dal punto di vista mentale e quando si è presentata in zona-gol, è stata assolutamente chirurgica sotto porta.

Cronaca del match

PRIMO TEMPO – Val Gallico con Surace in porta, lì davanti si rivede Carvajal, con Tavdgiridze e Bonadio, quest’ultimo che deve lasciare anzitempo la sfida, al 28’, per un problema di natura muscolare (al suo posto Alderete). Ed è proprio al 28’ che la gara, fin lì equilibrata e con poche occasioni (si segnalano un tiro di Mazzone ed un angolo velenoso di Paulino) che cambia volto: Surace compie un autentico miracolo sul tiro a botta sicura di Cecere. Si arriva al 35’ e il mancino al volo da fuori area di Tavdgiridze non lascia scampo a Columbro sugli sviluppi di un calcio di punizione. Trascorre poco più di un minuto e lo stesso Tavdgiridze lancia Carvajal sul filo del fuorigioco e l’attaccante sudamericano scavalca con un pallonetto il portiere avversario, per il raddoppio del Val Gallico e la sua rete numero 20 nel torneo.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa parte forte il Gioiosa Jonica nel tentativo di dimezzare lo svantaggio, ma Meduri recupera un’infinità di palloni in mediana insieme ad un positivissimo Caracciolo, oltre un Paulino in formato maxi. In difesa Bongani e Robaina non fanno passare nulla, coadiuvati dalle ottime coperture di Iacono e Scaramuzzino sugli esterni. All’11’, quindi, Paulino serve Alderete sullo scatto, bravo a dribblare il neoentrato Lorandi ed a depositare il 3-0 nella porta sguarnita. È la rete che da ulteriore serenità ai padroni di casa, ora in assoluto controllo e che colpiranno al 24’ con Paulino che insacca dopo lo spunto in banda mancina di Gatto e conseguente assist.

Non succede più nulla fino al triplice fischio finale e Val Gallico che scavalca il Gioiosa in classifica, accomodandosi al primo posto insieme alla Virtus Rosarno che domani giocherà l’altro big-match di giornata con lo StiloMonasterace.

Tabellino

VAL GALLICO-GIOIOSA JONICA 4-0

VAL GALLICO: Surace, Iacono, Scaramuzzino, Meduri, Bongani, Robaina, Caracciolo (38’st Utano), Paulino, Carvajal (32’st Zagari), Tavdgiridze (18’st Gatto), Bonadio (28’pt Alderete, 28’st Sarmiento). A disposizione: Zampaglione, La Cava, Manganaro, Lazzarini. All. Corapi.

GIOIOSA JONICA: Columbro (7’st Lorandi), Agostino, Bolognino, Mazzone, Marulla, Audino (23’st Scrivo), Cecere (17’st Bargas), Olmedo, Saura (29’st Denaro), Bottiglieri, Jaithe (35’st Astolfi). A disposizione: Cavallaro, Coluccio, Fazzolari, S. Gallo. All. Lo Gozzo.

ARBITRO: Polistena di Soverato (Mascali di Paola e Sturniolo di Cosenza)

MARCATORI: 35’ pt Tavdgiridze, 37’pt Carvajal, 11’st Alderete, 24’st Paulino.

NOTE: ammoniti: Bolognino (G), Marulla (G), Audino (G), Olmedo (G), Robaina (VG), Paulino (VG), Tavdgiridze (VG), Alderete (VG), Gatto (VG). Espulso dalla panchina, al 27’st Manganaro (VG). Angoli: 1-2. Recupero: 2’pt e 4’st.

