Calcio Csain Messina, al via il campionato provinciale di Calcio a 5

La città di Messina rinnova il suo amore per il Calcio a 5. Ha recentemente preso il via il Campionato Provinciale CSAIN di Messina di Calcio a 5 Open categorie “Dilettanti” ed “Amatori” riservato ad ASD, SSD o squadre aziendali. Sette le realtà partecipanti che stanno giocando presso gli impianti de La Pineta Sport Club di via Torrente Trapani a Messina.

La lista dei team partecipanti

ASD Gioco Sport

ASD SIAC

ASD Real Contesse

ASD St. Cecilia’s

La Cantera Futbol

SSD Circolo del Tirreno

Istituto Clinico Polispecialistico C.O.T.

La manifestazione assegnerà i titoli provinciali e garantirà qualificazione alle Finali Regionali e Nazionali di Csain, ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI. Saranno assegnati anche numerosi premi individuali ai tesserati che si saranno distinti per prestazioni dal punto di vista tecnico e gesti di fair play. Calendari, risultati e classifiche saranno riportati sul sito www.csainsicilia.it e sull’app CSAIN Sicilia.

Sarà inoltre garantita ampia copertura social sulle pagine del settore Calcio messinese dell’Ente. Tutte le partite saranno disputate prevendo le riprese dei match grazie al sistema tecnologico Golcam. Le gare sono dirette dagli arbitri del Comitato Provinciale CSAIN.

Calcio camminato

Da una collaborazione tra il CSAIN Messina, l’Unione Nazionale Veterani dello Sport sezione di Messina, l’ASD Gioco Sport ed il centro sportivo La Pineta Sport Club, nasce il primo Campionato Provinciale di Calcio Camminato CSAIN-UNVS.

La manifestazione è riservata alle categorie Over 50, Over 60 ed Over 70. Le squadre vincenti potranno prendere parte alle Finali Nazionali sia dell’Ente CSAIN che dell’UNVS, Associazione Benemerita del CONI.

