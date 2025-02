Calabria: convocata per il 24 febbraio una riunione del Consiglio regionale

StrettoWeb

Il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso ha convocato i lavori dell’assemblea per lunedì 24 febbraio, alle 14. Nell’ordine del giorno della seduta ci sono due provvedimenti amministrativi per l’approvazione dei Bilanci di previsione, 2025-2027 dell’Arpal (Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro), dell’Arpacal, (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente). A seguire, le proposte di legge, rispettivamente, a firma dei consiglieri Filippo Mancuso e Katya Gentile (Lega), recante “Integrazioni alla legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici)“, quella dei consiglieri, Giuseppe Neri (FdI), Luciana De Francesco (FdI), Antonio Montuoro, Sabrina Mannarino (FdI) per l'”Istituzione del Sistema informativo integrato regionale della Calabria e costituzione della società ‘ReDigit S.p.A.” e la proposta di legge dei consiglieri, Filippo Mancuso (Lega), Francesco De Nisi (Coraggio Italia), Giuseppe Graziano (Udc) ed Antonio Lo Schiavo (Misto) per l’istituzione di una “Agenzia regionale per l’energia della Calabria “.

Per quanto queste ultime, trattandosi di agenzie regionali, servirà il voto della maggioranza qualificata dell’Aula di palazzo Campanella. Completano il quadro della 50/ma seduta dell’assemblea, la proposta di legge, sottoscritta dai consiglieri, Filippo Mancuso (Lega), Pierluigi Caputo (Forza Azzurri), Michele Comito (FI), Luciana De Francesco (FdI), Giuseppe Gelardi, (Lega), Giacomo Crinò (Forza Azzurri), Giuseppe Graziano (Udc) e Francesco De Nisi (Coraggio Italia) recante: “Disposizioni normative in materia di politiche sociali e accreditamenti istituzionali” e lo svolgimento di interrogazioni, ex art. 122 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

