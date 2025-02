Calabria, gli agricoltori incontrano l’assessore Gallo e il Commissario Giovinazzo

StrettoWeb

Il Coordinamento Agricoltori e Pescatori Italiani (Coapi) Calabria, insieme agli agricoltori e allevatori di Isola Capo Rizzuto, organizza per martedì 3 marzo, alle ore 15.00, presso La Cittadella Regionale di Germaneto, un incontro per affrontare le criticità legate alle risorse idriche e alla gestione del Consorzio di Bonifica. All’incontro parteciperanno il commissario Giacomo Giovinazzo e l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, a conferma dell’attenzione istituzionale verso le problematiche che affliggono il comparto agricolo calabrese.

La riunione sarà un’occasione di confronto su temi fondamentali come la gestione dell’acqua per l’irrigazione, le infrastrutture agricole e il ruolo dei consorzi di bonifica, elementi essenziali per garantire la sostenibilità e la competitività delle aziende del territorio. Il Coapi Calabria invita tutti gli agricoltori, allevatori e operatori del settore a partecipare all’incontro, per far sentire la propria voce e contribuire alla definizione di soluzioni efficaci e condivise.

