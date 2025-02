Bruno Panuzzo emoziona Freda Kelly: l’omaggio alla storica segretaria dei Beatles

StrettoWeb

L’artista locrideo Bruno Panuzzo ha vissuto un momento straordinario esibendosi a Roma davanti a Freda Kelly, la storica segretaria dei Beatles, giunta appositamente da Liverpool per un evento di grande rilievo. L’iniziativa, curata dall’Official Beatles Fan Club Pepperland, con il supporto del Comune di Fonte Nuova, è stata magistralmente organizzata da Luigi Luppola e dall’eclettico Maurizio Guccini, prendendo vita nella suggestiva Biblioteca comunale di Fonte Nuova.

La serata si è aperta con l’esibizione del maestro Giampaolo Ascolese, rinomato musicista e percussionista, celebre per la sua performance al Festival di Sanremo con Colpevole di Nicola Arigliano. Con grande raffinatezza e competenza, Ascolese ha reinterpretato brani dei Beatles in chiave jazz e swing, creando un’atmosfera elegante e coinvolgente. A seguire, Bruno Panuzzo ha offerto un’interpretazione emozionante e carismatica, catturando l’attenzione del pubblico con una selezione di brani iconici dei Fab Four. Particolarmente toccante è stata la sua esecuzione di Yesterday, che ha commosso Freda Kelly, lasciandola visibilmente emozionata.

L’artista ha poi trascinato la platea con una serie di classici senza tempo, tra cui Twist and Shout, I Feel Fine, Nowhere Man, Get Back, per concludere con una delicata e intensa versione di Let It Be. A suggellare questo momento speciale, Panuzzo ha donato a Freda Kelly una targa commemorativa in segno di riconoscenza. La segretaria dei Beatles ha elogiato l’artista locrideo per la sua straordinaria interpretazione e il profondo rispetto dimostrato nei confronti della musica della storica band di Liverpool.

Il cuore della serata è stato l’attesissimo incontro con Freda Kelly, curato da Luigi Luppola e Maria Luisa Madera, che, attraverso domande ben calibrate, ha permesso al pubblico di conoscere meglio una figura chiave nella storia dei Beatles. Kelly ha risposto con sensibilità e ricchezza di dettagli, grazie anche al supporto di un’interprete qualificata, condividendo aneddoti preziosi sulla sua lunga esperienza accanto alla band più influente di tutti i tempi. L’evento, abilmente condotto da Maurizio Guccini, si è concluso con gli interventi delle autorità locali, che hanno espresso il loro entusiasmo per la perfetta riuscita della manifestazione. F

reda Kelly, con la sua disarmante gentilezza ed eleganza, ha salutato il pubblico con affetto, concedendosi generosamente a foto, autografi e brevi conversazioni con i presenti. A completare la serata, un’imponente mostra dedicata ai Beatles, allestita dall’Official Beatles Fan Club Pepperland, che ha offerto ai visitatori la possibilità di ammirare vinili rari, libri, pubblicazioni e cimeli storici legati alla leggendaria band. L’esposizione resterà aperta al pubblico ancora per alcuni giorni, offrendo un’occasione unica per immergersi nella storia dei Fab Four.

L’evento ha rappresentato un trionfo non solo per la musica, ma anche per il valore storico e culturale della figura di Freda Kelly, il cui ruolo fu determinante nel portare i Beatles al successo globale. Una serata indimenticabile, in cui talento, passione e memoria storica si sono intrecciati in un omaggio perfetto alla band più iconica di tutti i tempi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.