Brindisi-Vola, la presentazione del match e dove vederlo

StrettoWeb

Voglia di reagire, immediatamente. Dopo l’inaspettato passo falso subito tra le mura amiche contro la Virtus Molfetta, la corsa della Redel Viola non si ferma. C’è da onorare la seconda fase, il Play-In Gold, appena iniziato e sul punto di mandare in scena la seconda giornata su dodici, vincere per tenere il passo e ottenere il successo per non perdere d’occhio la vetta, in questo momento in possesso del Monopoli. Obiettivo conquistare i due punti contro Brindisi per iniziare a mettere concretezza nel bagaglio, considerando che, solamente le prime 8 su 12 voleranno alla post-season.

Alle ore 18 di sabato 22 febbraio, i ragazzi di coach Cadeo giocano al Palazumbo di Brindisi. Andrea Epifani è l’interessante new entry del roster dei pugliesi che hanno perso per infortunio il proprio condottiero: la Redel è orfana di Fernandez, la Dinamo ha perso l’ottimo Nenad Jovanovic. Attenti tra la squadra di casa all’esperto Alfonso Di Ianni, l’ex Lamezia Daniel Datouwei, Pulli, Call ed il fortissimo Stonkus.

Arbitrano i signori Francesco Anselmi di Ruvo di Puglia ed Aldo Procacci di Corato. Non essendo prevista diretta della gara, saranno tanti i tifosi neroarancio che viaggeranno alla volta della Puglia per sostenere la Redel. StrettoWeb seguirà Brindisi-Viola con il suo LIVE raccontando ai propri lettori le azioni più belle del match.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.