Brindisi-Viola, 1° QT: la diretta della seconda gara dei Play-In

Mentre Reggio Calabria freme per la partita dell’Italia contro l’Ungheria di domani, ritorno degli azzurri in riva allo Stretto dopo 21 anni di lunga assenza, quest’oggi la Reggio Calabria nero e arancio si allontana temporaneamente per una trasferta importante. Dopo il ko all’esordio casalingo contro Molfetta, la Viola gioca a Brindisi nella gara del secondo turno dei Play-In Gold di Serie B Interregionale.

StrettoWeb seguirà Bridisi-Viola con il suo LIVE testuale raccontando ai propri lettori le azioni più belle del match.

