La bretella tra Barcellona e Milazzo è scomparsa, inghiottita dalle acque

StrettoWeb

In molti speravano nella riapertura della bretella che univa la riviera tra Barcellona e Milazzo. Una scorciatoia che, in sostituzione del ponte di Cicerata chiuso da 4 anni, avrebbe fatto comodo a entrambi i comuni per l’indotto turistico ma anche per i collegamenti pendolari tra i due centri messinesi. Unica arteria oggi percorribile è la nazionale con i conseguenti disagi per il traffico. Quel che resta della bretella sospesa sul fiume è un cumulo di fango e detriti e anche i tubolari rimasti sono ricoperti dalle acque.

La bretella fu chiusa per motivi di sicurezza la scorsa estate e mai più aperta nonostante le numerose richieste dei cittadini ma anche da parte dei Sindaci dei rispettivi comuni. Un disagio che alle porte della primavera continua a far discutere gli abitanti del comprensorio. Sul ponte di Cicerata invece, distrutto dal tempo e in procinto di essere ricostruito, non ci sono novità rilevanti. Lavori fermi e a rilento.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.