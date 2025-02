Bova Marina: nasce il Banco Farmaceutico, nuovo servizio a sostegno di chi è in difficoltà economica

StrettoWeb

Un nuovo e importante servizio di solidarietà prende vita a Bova Marina: il Banco Farmaceutico, un’iniziativa che si propone di garantire l’accesso ai farmaci essenziali per le persone in difficoltà economica. Il progetto nasce grazie all’impegno dell’Assessore alle Politiche Sociali, Dott.ssa Maria Isabella Mesiani Mazzacuva, in collaborazione con il Dott. Giuseppe Muscianisi, delegato territoriale del Banco Farmaceutico della provincia di Reggio Calabria, l’associazione LADOS e le farmacie che hanno aderito all’iniziativa: la Farmacia del Dott. Marco Taverniti a Bova Marina e la Farmacia del Dott. Creazzo a Palizzi.

Un’iniziativa contro l’emergenza sociale

La crisi economica e le difficoltà di molte famiglie nel sostenere le spese sanitarie hanno reso sempre più urgente l’attivazione di misure di supporto concrete. Il Banco Farmaceutico nasce proprio con questo obiettivo: raccogliere e distribuire gratuitamente medicinali a chi non può permetterseli, assicurando così il diritto alla salute anche alle fasce più fragili della popolazione. L’iniziativa si avvale della collaborazione dei servizi sociali e delle associazioni del territorio, che avranno il compito di individuare i beneficiari. Un team di volontari si occuperà della gestione operativa del Banco, dalla raccolta delle donazioni alla distribuzione dei farmaci, garantendo trasparenza ed efficienza nel processo.

Solidarietà e collaborazione: un modello vincente

“L’accesso ai farmaci non deve essere un privilegio, ma un diritto di tutti. Con questo progetto vogliamo offrire un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno, promuovendo una rete di solidarietà e sostegno all’interno della nostra comunità”, ha dichiarato l’Assessore Maria Isabella Mesiani Mazzacuva. L’iniziativa si inserisce in un più ampio impegno dell’amministrazione comunale volto a migliorare la qualità della vita dei cittadini, puntando sulla collaborazione tra istituzioni, associazioni e privati.

Come contribuire al progetto

Chiunque voglia sostenere il Banco Farmaceutico può farlo in diversi modi:

Donando farmaci nelle farmacie aderenti (purché siano in buono stato e con una scadenza adeguata).

Partecipando come volontario per supportare la gestione e la distribuzione dei medicinali.

Effettuando donazioni per l’acquisto di farmaci essenziali destinati ai beneficiari del progetto.

L’attivazione del Banco Farmaceutico rappresenta un segnale di speranza e di unità per la comunità di Bova Marina, dimostrando che, attraverso la collaborazione e il senso civico, è possibile costruire un sistema di supporto più equo e inclusivo.

