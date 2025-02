Il Bologna cambia l’asterisco con 3 punti, il Milan lo mette alle imprecazioni dei tifosi | CLASSIFICA

StrettoWeb

Via gli asterischi dalla classifica. Il Bologna il suo lo baratta con 3 punti preziosissimi per la corsa all’Europa, il Milan resta a mani vuote e preferisce tenerselo per ‘bippare’ le imprecazioni dei propri tifosi. Finito “l’effetto Conceicao” delle prime giornate, il Milan gioca addirittura peggio di quanto facesse con Fonseca. Anzi, non gioca proprio. A ben guardare i rossoneri, a parte qualche tentativo di verticalizzazione rapita e imbucata centrale, si affidano ai lanci lunghi per l’attaccante. Maignan ne fa ben 33, 18 dei quali finiscono al Bologna.

Da uno di essi però nasce il gol del vantaggio del Milan: palla dal portiere alla testa di Gimenez che spizza per Leao lanciato in campo aperto, portiere lasciato sul posto e palla depositata in rete. Il Milan si ritrova in vantaggio al termine di un primo tempo non esalante, molto fisico, con poche occasioni da ambo i lati. Sul lungo periodo i rossoneri si sgonfiano e il Bologna prende campo e trova subito il gol in mischia con Castro.

Il Milan non riparte più palla a terra, cerca di saltare il primo pressing solo con i palloni lunghi e si ritrova a giocare sempre spalle alla porta. Joao Felix impalpabile, così come Pulisic al subentro, entrambi penalizzati dal non gioco dei rossoneri. Musah ha una grande occasione in contropiede ma trova Skorupski a dirgli di no. Il Bologna nel finale pesca il jolly con Ndoye che con una zampata anticipa Pavlovic e firma il 2-1 che vale la vittoria.

Il Bologna sale a quota 44 al sesto posto, il Milan resta 8° a quota 41 a -8 dalla zona Champions che appare ormai un miraggio. La gara contro la Lazio di domenica sera potrebbe essere l’ultimo crocevia utile per provare a rimettere in piedi la stagione o archiviarla definitivamente.

Classifica Serie A

Inter 57 Napoli 56 Atalanta 54 Juventus 49 Lazio 47 Bologna 44 Fiorentina 42 Milan 41 Roma 40 Udinese 36 Torino 31 Genoa 30 Como 28 Verona 26 Cagliari 25 Lecce 25 Parma 23 Empoli 21 Venezia 17 Monza 14

