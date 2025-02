Incredibile a Bianco, arbitro minorenne e padre aggrediti durante una partita di calcio giovanile

Il segretario provinciale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia (Siulp) di Reggio Calabria, Francesco Minici, ha inviato una nota all’Associazione Italiana Arbitri – Sezione di Locri per manifestare vicinanza al giovane direttore di gara e alla comunità arbitrale. Minici ha definito l’episodio “una vergognosa aggressione” e ha sottolineato come “sia ancora più grave che a compierla sia stato un dirigente sportivo, figura che dovrebbe rappresentare un punto di riferimento per il rispetto delle regole e la promozione dei valori positivi dello sport”. La necessità di risposte decise è stata ribadita con forza dal Siulp, che ha chiesto “provvedimenti severi per arginare il fenomeno della violenza nel mondo sportivo”.

Secondo il sindacato, episodi di questo genere “non devono essere tollerati e devono essere affrontati con strumenti adeguati per garantire la sicurezza degli arbitri e di tutti gli operatori sportivi“. In questo contesto, il Siulp ha annunciato, in collaborazione con l’Associazione Italiana Arbitri e le principali federazioni sportive calabresi, una giornata di sensibilizzazione contro la violenza nello sport, in programma per il 31 maggio 2025. L’evento coinvolgerà diverse realtà del panorama sportivo regionale e rappresenterà un’importante occasione per promuovere una cultura basata sul rispetto e sulla correttezza. Nel suo messaggio, il Siulp ha voluto “rivolgere un pensiero speciale al giovane arbitro e a suo padre, vittime di un’aggressione tanto ingiustificata quanto allarmante. L’augurio di pronta guarigione si accompagna all’impegno concreto per contrastare ogni forma di violenza, dentro e fuori dai campi di gioco”.