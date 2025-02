Benevento-Messina, prevendita attiva a due giorni dal match: info e prezzi per il settore ospiti

StrettoWeb

“Si comunica che è attiva la prevendita dei biglietti per la partita Benevento-Acr Messina di sabato 15 Febbraio. I tagliandi potranno essere acquistati presso il sito https://sport.ticketone.it/…/benevento-vs-messina-serie… al prezzo di €9,00 più i diritti di prevendita“. Così in una nota il club biancoscudato informa dell’attivazione della prevendita per la sfida dopo giorni in “bilico”, anche a causa delle raccomandazioni dell’Osservatorio per le manifestazioni sportive di qualche giorno fa.

A due giorni dalla gara, via alla vendita dei biglietti. Il Messina, che proviene da quattro punti in due partite, sa che la trasferta è proibitiva, ma è anche vero che i campani si trovano nel momento più difficile della stagione, con risultati negativi, diverse assenze e l’avvicendamento in panchina Auteri-Pazienza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.