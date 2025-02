Basket, trasferta a Milazzo per la Dierre Reggio Calabria

StrettoWeb

La Dierre vuole vincere. Non sarà facile. Trasferta a Milazzo. Si gioca in casa dei giovani della Svincolati Academy, settore giovanile importante che partecipa anche a tornei europei di livello come l’Eybl. La Dierre, dopo la reazione e vittoria in casa, contro l’Invicta Caltanissetta, ha bisogno di continuità e risultati per dare il giusto slancio al girone di ritorno. Capitan Laganà e soci hanno lavorato lontano dal PalaCalafiore, complici i lavori di ammodernamento dell’impianto reggino.

Salvatore Maiorana e Giacomo La Bua sono gli atleti maggiormente prolifici all’interno di un gruppo giovanissimo e talentuoso allenato da una vecchia conoscenza del basket calabrese come Stefano Marisi. All’andata, fu monologo Dierre e maxi vantaggio finale con i siciliani mai in partita. Da valutare, dunque, lo spirito di reazione dei mamertini. La Dierre, dal canto suo, vuole ritrovare il trend positivo in trasferta, divenuto un dato oggetto di riscatto complessivo. Arbitrano i signori Gaspare Barbera di Trapani e Nicolò Campanella di Monreale(Pa). Non è prevista diretta social.

