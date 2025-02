Basile: “Messina protagonista di un cambiamento green, modello per tutta la Sicilia”

StrettoWeb

“Messina protagonista di un cambiamento green: un modello per tutta la Sicilia. Durante la seconda giornata di”65% e Oltre”, organizzata da Messinaservizi Bene Comune, la città di Messina è stata riconosciuta come un esempio virtuoso per l’intera regione. Un percorso che dimostra come trasformazione e sostenibilità possano andare di pari passo”, è quanto afferma di Messina, Federico Basile.

“Cosa rende la nostra Messina un modello vincente? Crescita costante della raccolta differenziata; Riduzione concreta della TARI per i cittadini; Implementazione di strategie innovative e mirate. Questo successo non è solo un traguardo, ma anche un punto di partenza per disegnare il futuro della gestione dei rifiuti in Sicilia. Messina mostra che cambiare è possibile, se c’è una visione chiara e un impegno condiviso“, sottolinea Basile

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.