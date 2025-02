La base di Sigonella in lockdown per allarme bomba: cos’è successo

StrettoWeb

“Attenzione: A causa di una situazione in corso presso il punto di controllo di ingresso Nas (Naval Air Station) Sigonella (Nas 2), rimane in vigore un blocco/rifugio. Tutto il personale a bordo di Nas 2 è ordinato di seguire le istruzioni delle Forze di Sicurezza Navale e monitorare AtHoc per aggiornamenti. Il traffico in entrata e in uscita presso i punti di controllo base Nas 2 è sicuro. Il traffico è stato reindirizzato alla porta Itaf est. Il personale dovrebbe evitare di viaggiare sull’autostrada Sp105 tra il complesso abitativo Marinai e il Nas 2“. E’ l’alert condiviso attraverso i propri social dalla base USA di Sigonella (Sicilia). In via precauzionale è stato inibito uno degli ingressi.

Effettuate le opportune verifiche del caso, non è stato ravvisato alcun pericolo. Si è trattato di un falso allarme bomba. “Oggi è stato ordinato il lockdown in risposta a un incidente di sicurezza. La situazione è stata risolta e il lockdown rimosso. Le corsie di traffico in entrata e in uscita presso il punto di controllo dell’ingresso della base Nas 2 sono aperte. Siamo grati al nostro personale di sicurezza della Marina per la rapida risposta“, ha chiarito il profilo social della base aeronavale statunitense.

