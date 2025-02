Barcellona PG, l’assessore Pino a StrettoWeb sul ritiro delle delibere fuori bilancio

StrettoWeb

Si tratterebbe di un ammontare di circa 50 mila euro secondo l’opposizione comunale, debiti fuori bilancio che occorre rendicontare alla Regione per spese del 2024 a seguito di eventi. Ne risponde l’Assessorato ai Beni Culturali del comune di Barcellona Pozzo di Gotto l’Avv. Angelita Pino che ha ritirato 12 delle 14 delibere presentate in consiglio per essere votate secondo il regolamento al fine di chiudere una querelle che va avanti dallo scorso gennaio e che aveva paralizzato la gestione del calendario eventi del comune. In realtà questi debiti sarebbero intorno ai 20 mila euro e riguarderebbero, secondo la ricostruzione, finanziamenti regionali sul tema.

Adesso però occorre giustificarli alla ragioneria e votarli in consiglio, questa la procedura per le somme da pagare fuori dal bilancio comunale. A denunciare l’ennesimo dietrofront i consiglieri comunali di opposizione, Melangela Scolaro, David Bongiovanni, Antonio Mamì, Ilenia Torre e Giuseppe Abbate.

Entro il 28 dicembre questo rendiconto va presentato alla Regione, il ritiro delle delibere per il consiglio fissato al 18 febbraio fa slittare ulteriormente la finestra temporale utile. Ma intanto l’Assessore Pino ci fa sapere con molta tranquillità che il ritiro è solo “un fatto tecnico e non politico.”

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.