L’Associazione Cerillae incontra l’Amministrazione di Diamante: confronto sui beni archeologici di Cirella

Si è tenuto nella mattinata di domenica, presso la Delegazione Municipale di Cirella, l’incontro tra l’Associazione Culturale Cerillae e l’Amministrazione Comunale di Diamante, nell’ambito dell’assemblea straordinaria dei soci, presieduta dalla presidente Alessia Ricioppo. Per l’occasione erano presenti il Sindaco di Diamante, Achille Ordine, l’Assessore al Turismo e al Patrimonio, Francesco Bartalotta, e la consigliera comunale Flavia Benvenuto.

L’incontro si è svolto in un clima di piena collaborazione ed è stata un’importante occasione di confronto sulle strategie da adottare per garantire una più efficace promozione di alcuni beni storici di Cirella e per affrontare, con uno sguardo ampio e propositivo, le problematiche più ostiche legate alla valorizzazione del patrimonio storico archeologico di Cirella.

Particolare attenzione è stata dedicata alla valorizzazione del Mausoleo romano e del Monastero dei Minimi, due tra i beni di maggiore valore storico e culturale del territorio. L’Associazione Cerillae ha ribadito con fermezza la necessità di superare le annose difficoltà che ostacolano una reale valorizzazione di questi siti.

Durante il confronto è emersa la volontà comune di rafforzare la sinergia tra l’Associazione Cerillae e l’Amministrazione Comunale per risolvere le problematiche che da decenni ormai limitano la piena fruibilità dei beni archeologici di Cirella, al fine di restituire a questi luoghi la dignità e l’attenzione che meritano.

L’Associazione Culturale Cerillae esprime il proprio ringraziamento al Sindaco e all’Amministrazione Comunale di Diamante per la disponibilità e per il dialogo costruttivo, con l’auspicio che questa collaborazione possa tradursi in azioni concrete per la crescita culturale e turistica del territorio.

