Associazione APE Reggina: progetto educativo e inclusivo attraverso lo Sport

L’Associazione APE Reggina, associazione di promozione sociale (APS) e associazione sportiva dilettantistica (ASD) iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), è da anni impegnata nel promuovere la crescita dei giovani attraverso il calcio, unendo sport ed educazione. Fondata da Don Nino Russo e altri membri della comunità, in collaborazione con la Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve di Prumo-Riparo-Cannavò, l’APE Reggina è diventata un punto di riferimento per il territorio, offrendo ai ragazzi non solo una formazione sportiva, ma anche una crescita umana e sociale.

Attualmente presieduta da Don Giovanni Gattuso, l’associazione prosegue il progetto educativo avviato da Don Nino Russo, che continua ad essere un faro di ispirazione per il percorso intrapreso. L’APE Reggina mette al centro i valori dello sport, come il rispetto, il fair play e la solidarietà, aiutando i ragazzi a sviluppare competenze personali fondamentali per il loro futuro.

Il presidente Don Giovanni Gattuso commenta: “lo sport non è solo una questione di competizione o vittorie. È uno strumento che ci permette di formare persone migliori, che imparano il valore del rispetto, della solidarietà e del sacrificio. Nella nostra associazione, ogni giovane ha la possibilità di crescere non solo come atleta, ma anche come persona, imparando a superare le difficoltà e a lavorare in squadra. Come diceva Don Bosco, il nostro obiettivo è quello di formare “buoni e bravi cristiani e onesti cittadini”. La Chiesa si interessa di sport perché crede che, attraverso di esso, possiamo davvero educare alla vita“.

Le categorie giovanili dell’Associazione APE Reggina – Primi Calci, Pulcini ed Esordienti, Giovanissimi e Allievi – partecipano ai campionati provinciali ASC (Attività Sportive Confederate), mentre i Giovanissimi stanno disputando il campionato Under 15 provinciale FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio). Ogni settimana, le diverse categorie si allenano tre volte a settimana presso il campo da calcio a 5 del Centro Ricreativo San Nicola di Cannavò, un luogo che diventa non solo palestra sportiva, ma anche un ambiente in cui i ragazzi sviluppano competenze sociali e relazionali.

L’APE Reggina vanta uno staff tecnico qualificato e impegnato nella crescita dei giovani atleti. Oltre a Nicola Campione, Filippo Nucera, Tommaso Fragomeni, Lorenzo Fragomeni, Demetrio Pellicanò, Angela Mattia Branca, Prof. Francesco Milardi, tecnico dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri), si unisce al team, offrendo la sua esperienza e competenza per contribuire al miglioramento continuo dell’associazione e della formazione dei ragazzi. Ogni allenatore, con passione e dedizione, guida i giovani atleti, insegnando loro non solo le tecniche calcistiche, ma anche l’importanza del lavoro di squadra, della disciplina e del rispetto.

L’associazione si distingue per il suo impegno verso l’inclusione sociale e la promozione dei valori umani, offrendo opportunità a tutti i ragazzi, anche quelli provenienti da famiglie con difficoltà economiche. Questo è possibile grazie alla collaborazione con le parrocchie e al sostegno degli sponsor.

Un sentito ringraziamento va a Termocasa, Edil Decoration, Interdata Cuzzola, Pullservice, Votano Materiale da Costruzione e Progetto Touring Comunicazione Integrata Onlife, che contribuiscono attivamente alla realizzazione del progetto, sostenendo l’associazione nella sua crescita.

