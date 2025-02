Assicurazioni per auto: 5 cose da sapere per fare la scelta giusta

StrettoWeb

Sostiene l’attore hollywoodiano Vin Diesel, a proposito dell’automobile: “Non importa cosa c’è sotto il cofano, importa chi c’è dietro al volante!”. E in effetti si tratta di qualcosa capace di fare davvero la differenza dal momento che, quando si guida una vettura, diventa essenziale prestare la massima cautela. Occorre però anche dotarsi di una polizza ad hoc in grado di tutelare in caso di imprevisti, che possono riguardare sinistri ma non solo. Pertanto, orientarsi tra le varie assicurazioni per auto proposte dalle compagnie può non essere semplice. Vediamo, dunque, quali sono gli aspetti a cui prestare maggiore attenzione per fare la scelta giusta.

L’importanza di attivarsi per tempo

Nella vita di tutti i giorni gli impegni sono veramente tanti ed è facile che ci si riduca all’ultimo, per scegliere la polizza RCA. Non è però la soluzione dal momento che, come recita un noto detto popolare, “la fretta è cattiva consigliera”.

Attivandosi per tempo si ha modo di confrontare le polizze di più compagnie e soprattutto di valutare con cura le loro proposte. Meglio optare per una società dalla solida reputazione, in ogni caso, in grado di tutelare qualora l’assicurazione dovesse davvero entrare in gioco.

I vantaggi della Legge Bersani

La Legge Bersani è stata istituita già nel 2007, per poi essere ampliata a partire dal 16 febbraio 2020, quando sono state definite più nel dettaglio le condizioni. Permette di accedere alla classe di merito di un familiare convivente che appare di per sé più vantaggiosa di quella di una polizza stipulata ex novo.

Occorre però che chi ne usufruisce non solo faccia parte del medesimo nucleo familiare ma abbia la stessa residenza; i veicoli devono appartenere alla medesima tipologia. Non può essere infine applicata in presenza di persone giuridiche.

Attenzione alle formule di guida

Non tutte le polizze presenta una medesima formula di guida. Tale fattore viene definito fin dalle fasi iniziali, stabilendo chi avrà diritto di guidare la vettura, incidendo sul premio assicurativo a seconda del rischio di volta in volta ipotizzato. Ecco le principali formule di guida:

Guida libera : l’auto può essere guidata da qualsiasi persona che abbia la patente.

: l’auto può essere guidata da qualsiasi persona che abbia la patente. Guida esperta : possono mettersi al volante soltanto le persone che abbiano maturato una certa esperienza definita nel contratto.

: possono mettersi al volante soltanto le persone che abbiano maturato una certa esperienza definita nel contratto. Guida esclusiva: ha diritto di guidare l’auto soltanto un unico nominativo.

Perché la sola franchigia non è sufficiente

I preventivi che contemplano la franchigia sono certamente più convenienti dal punto di vista economico, questo almeno fino a quando non c’è bisogno di usufruire delle prestazioni di un’assicurazione.

La franchigia, infatti, detiene un premio piuttosto contenuto, ma anche che il contraente debba pagare attingendo alle proprie risorse in caso di sinistro. Non è quindi la soluzione ottimale.

Verificare eventuali esclusioni e rivalse

L’ultimo aspetto su cui portiamo la vostra attenzione e l’eventuale presenza di esclusioni e rivalse all’interno del contratto assicurativo, le quali devono essere indicate nei dettagli. Possono interessare la guida in stato di ebbrezza oppure per effetto di sostanze stupefacenti, o ancora, senza patente.

Queste sono le eventualità più comuni ma è meglio sempre accertarsi della presenza che non ce ne siano anche altre. Nel dubbio, dovrete semplicemente chiedere al vostro consulente.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.