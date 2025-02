Arriva a Messina il film della Polizia Stradale “Young Europe”

StrettoWeb

E’ il primo film al mondo realizzato interamente da una forza di Polizia e lunedì 17 febbraio alle ore 17.00 presso l’Aula Magna dell’Università ed in replica martedì 18 e mercoledì 19 febbraio alle ore 8.30 e 10.00 presso il Cinema Apollo, sarà proiettato per la prima volta a Messina. Il titolo è “Young Europe” ed è stato realizzato nell’ambito del Progetto Europeo sulla sicurezza stradale denominato “Icarus”.

Girato in Italia, Francia, Irlanda e Slovenia, il film racconta le storie di ragazzi accomunate dall’ esperienza del sinistro stradale: episodio che cambierà per sempre le loro vite. L’obietti-vo è far riflettere i giovani e sviluppare il loro senso critico, ma rappresenta anche un monito al mondo degli adulti che spesso non offrono un buon esempio nei comportamenti alla guida.

Al termine della proiezione seguirà un dibattito al quale parteciperanno il Dirigente della Polizia Stradale di Messina Antonio Capodicasa unitamente alle Prof.sse Anna Maria Muscatello e Melania Mento rispettiva-mente docenti di psichiatria e psicologia clinica presso l’Università degli Studi di Messina. I saluti iniziali saranno affidati alla Rettrice Giovanna Spatari e al Direttore Generale del Policlinico Giorgio Santonocito. Testimonial d’eccezione sarà il regista del Film Matteo Vicino ed alcuni degli attori protagonisti del film. Attesa la rilevanza e l’importanza dei temi trattati, si invitano gli organi d’informazione a voler valutare la possibilità di essere presenti nelle giornate indicate.

