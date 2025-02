Approvazione dei bilanci ASP di Reggio e Crotone, Giannetta (FI): “un traguardo storico”

StrettoWeb

“Con l’approvazione dei bilanci Asp di Reggio e Cosenza siamo al punto di svolta”. Lo dichiara il Consigliere regionale Domenico Giannetta (FI). “Siamo passati da una gestione incomprensibile, poco trasparente e addirittura orale a una situazione finanziaria e contabile chiara e verificata, con il parare positivo degli organi di controllo. Un traguardo storico. Atteso a Reggio da nove anni – dichiara Giannetta – conseguito dal Presidente Occhiuto, che ha posto fine a una situazione zavorrante, con la sua autorevole interlocuzione con il Parlamento ed il Governo e il lavoro titanico per mettere a posto i conti”.

“Basti pensare che a Reggio Calabria dovevano ancora essere messi in ordine gli anni 2013-2021 e a Cosenza gli anni dal 2018 al 2021. I debiti, infatti, sono stati per anni un punto di domanda e non di risposta, così come avvolto da mille dubbi il tema della certificazione dei debiti. Si è parlato tanto di risanamento finanziario e contabile – continua il consigliere forzista – ma al netto di anni di attacchi strumentali, confusione e scarica barile, questa è la prima volta, in cui c’è un’assunzione di responsabilità, coraggiosa e risolutiva, a decretare la fine della contabilità fumosa delle Aziende Sanitarie Provinciali e delle Aziende Sanitarie di Reggio Calabria e Cosenza. E questi sono fatti. Tangibili, concreti, risolutivi. Quelli – conclude Giannetta – di cui la sanità calabrese ha bisogno”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.