Le api protagoniste al carnevale di Villa San Giuseppe | FOTO e VIDEO

Quel che possiamo dire è che senza le api e altri insetti impollinatori, moltissime varietà di piante smetterebbero di esistere e saremmo costretti a cambiare notevolmente regime alimentare. Addirittura la previsione di Albert Einstein era molto precisa: senza le api, l’uomo non potrebbe vivere più di quattro anni. E’ questo il tema scelto per il Carnevale dalla scuola primaria e dell’infanzia di Villa San Giuseppe e che fa parte di un percorso didattico interdisciplinare legato ad un progetto curricolare di eco sostenibilità e di valorizzazione del territorio

“In collaborazione con l’Associazione “Amici di Villa San Giuseppe” è stato realizzato un carro allegorico con protagonista le api e la loro importanza per la nostra sopravvivenza”, dice Emanuela Richichi Vice Presidente dell’Associazione.

Nella mattinata odierna i ragazzi della scuola accompagnati dai docenti e genitori hanno sfilato per le vie del paese condividendo momenti di divertimento e gioia. L’iniziativa prosegue anche sabato prossimo 1° Marzo 2025 a partire dalle 15 con ritrovo in Piazza Umberto I° a Villa San Giuseppe. Dopo la sfilata, sempre in Piazza Umberto I°, ci sarà uno spettacolo di animazione, con musica ed intrattenimento.

