Ancora disagi sulla A20 tra Rometta e Messina, pendolari infuriati

Il versante autostradale che collega la città di Messina ai suoi snodi principali in direzione Palermo – Milazzo e Rometta – subisce da sempre code e rallentamenti per gli infiniti lavori su questa arteria storicamente “maledetta” anche per numero di incidenti. Questa mattina ancora prima di Villafranca – ultimo casello prima della tangenziale messinese – si è presentata agli utenti una coda chilometrica. Complice anche l’improvvisa chiusura del tratto Rometta-Milazzo, in direzione Palermo. Questa sarà chiusa per quattro giorni, a partire dall’una di notte di lunedì 17 febbraio e fino alla mezzanotte di giovedì 20.

La tratta da Milazzo a Rometta, direzione opposta, sarà chiusa il giorno successivo. Il traffico sarà deviato lungo la Statale 113. Come era prevedibile è stato subito il caos come testimoniano i numerosi post degli automobilisti infuriati sia sulla statale che sul tratto restante dell’A20.

