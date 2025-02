Anche a Reggio Calabria i magistrati protestano contro la riforma della giustizia del governo Meloni: i DATI sull’adesione

StrettoWeb

E’ stata massiccia, pari al 75% circa, anche a Reggio Calabria l’astensione dal lavoro dei magistrati per protestare contro la riforma della giustizia varata dal governo. “Lo sciopero di oggi non e’ per tutelare privilegi – ha detto Antonino Laganà, membro togato del Csm, presente alla manifestazione dinanzi al Palazzo di Giustizia – conclusasi con un convegno alla presenza di avvocati e giuristi – ma davvero per garantire l’indipendenza e l’autonomia della magistratura che non riguarda il magistrato. In quanto tale – ha proseguito – il magistrato continuerà a fare il suo lavoro, così come, tanto nella versione giudicante, che nella versione requirente“.

Per Laganà “la questione fondamentale è la garanzia di terzietà e di certezza nei confronti di tutti i cittadini“. Sulla proposta di riforma del governo, Antonino Laganà ha detto che “mira tendenzialmente ad indebolire, in quanto tale, la magistratura, indebolisce la magistratura. Da questo punto di vista – ha proseguito – come membri togati del Csm, tranne uno, ci sentiamo vicini ai nostri colleghi perchè crediamo che questa riforma non sia una buona riforma“. Antonio Laganà, inoltre, ha evidenziato che “prima di modificare la nostra Costituzione, che sul piano della divisione dei Poteri è tra le migliori, se non la migliore del mondo, occorre riflette attentamente“. Laganà, poi, ha espresso “massimo rispetto per il Parlamento, ci mancherebbe altro. Però – ha detto – l’auspicio è che ci sia un momento di riflessione, un tavolo di confronto con tutte le parti, compresi gli avvocati, e che si capisca che oggi non è uno sciopero per tutelare privilegi, ma per riaffermare che prima di toccare la Costituzione, che tutela il cittadino in quanto tale, è necessario fermarsi un attimo”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.