Allerta Meteo, torna il maltempo: brusco fronte temporalesco tra mercoledì sera e giovedì

Torna il maltempo su Calabria e Sicilia: un violento ciclone posizionato in queste ore sulla Francia, si estenderà rapidamente sull’Italia raggiungendo anche l’estremo Sud nelle ore centrali della giornata di domani, mercoledì 26 febbraio. La tempesta, particolarmente intensa, inizierà a colpire la Sicilia occidentale nel primo pomeriggio di mercoledì con forti temporali su Trapani e Palermo, da cui si estenderà nel corso del pomeriggio-sera sul resto dell’isola, raggiungendo intorno le ore 19:00 anche Catania, Messina e lo Stretto.

In serata, infatti, il maltempo tornerà a colpire la Sicilia orientale e la Calabria meridionale tirrenica, da cui risalirà rapidamente nell’arco di un paio d’ore entro sera, su tutta la Calabria. Avremo forti temporali, piogge intense, temperature in netto calo e un’irruzione di forti venti di maestrale, che provocheranno moderate mareggiate sulle coste tirreniche. Il maltempo continuerà anche giovedì 27 febbraio, specie al mattino, quando farà decisamente freddo dopo un brusco calo termico notturno: in questa fase tornerà anche la neve sui rilievi, oltre i 1.100 metri di quota circa, localmente abbondante (Nebrodi, Etna, Aspromonte e Sila).

Attenzione a non farsi ingannare dal risveglio mite e soleggiato di mercoledì mattina: le temperature aumenteranno fino a +20°C nella Sicilia orientale e nella Calabria jonica meridionale, toccando un picco molto mite, ma sarà solo una vampata di caldo pre-frontale rispetto alla perturbazione in arrivo dal mar Tirreno. Un’illusione primaverile di qualche ora, prima dell’arrivo di questa nuova ondata di maltempo.

