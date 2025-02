Allerta Meteo, imminente l’arrivo di piogge e temporali: sarà un giovedì pienamente invernale, tanta neve in Aspromonte

StrettoWeb

Il maltempo è arrivato in Sicilia e sta provocando le prime forti piogge a Catania e dintorni, oltre che nelle zone interne e centrali dell’isola. E’ sempre più vicino lo sfondamento del fronte freddo su Messina, Stretto di Messina e Calabria, dove arriverà nel tardo pomeriggio. Poi, nella notte, l’ingresso del maestrale che farà crollare le temperature: domani, giovedì 27 febbraio, sarà una giornata tipicamente invernale non solo nello Stretto ma in tutta la Calabria, specie tirrenica, con forti piogge, temporali e neve abbondante sui rilievi, soprattutto in Aspromonte.

Attenzione anche ai fenomeni estremi: probabili trombe d’aria nel basso Tirreno, tra le Eolie e la Calabria costiera.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche di Sud Italia, Calabria e Sicilia:

