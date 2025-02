Akademia Sant’Anna Messina sfida Busto Arsizio: big-match per sognare l’A1

StrettoWeb

Ancora una sfida casalinga per Akademia Sant’Anna. Dopo il successo nel turno infrasettimanale con l’Esperia, le SuperGirls di coach Bonafede saranno ancora di scena al “PalaRescifina”. Nella terza giornata di andata di Pool Promozione, domenica 23 febbraio – con inizio alle ore 16 – sarà la Futura Giovani Busto Arsizio ad incrociare sguardi e attacchi delle siciliane.

Le vittorie piene e annesse prestazioni autorevoli di Messina contro Melendugno e Cremona, oltre a regalare il secondo posto in classifica, hanno rivitalizzato entusiasmi e speranze in vista del rush finale di stagione. In realtà, già quanto messo in mostra sul taraflex con la capolista San Giovanni, nel corso dell’ultimo turno di Regular Season e nonostante il risultato finale sfavorevole, aveva posto un punto sui momenti di buio della squadra delle gare precedenti. Nella testa delle atlete è chiaramente scattato quel meccanismo mentale di spinta e consacrazione di un salto di qualità significativo e necessario; appare chiaro: ora, le messinesi sono pienamente consapevoli di poter affrontare da leader assolute le ultime sfide della stagione in corso.

Intanto, c’è l’ostacolo Busto Arsizio. La Futura Giovani è reduce dalla sconfitta interna con San Giovanni; nonostante l’ottima gara del “PalaBorsani”, il risultato alla fine ha sorriso alle Zie di Romagna. Le ragazze di coach Beltrami hanno visto sfumare la ghiotta chance di agganciare in classifica proprio la capolista, scivolando momentaneamente al quarto posto della graduatoria, scavalcate da Messina (2a) e Macerata (3a).

La trasferta in Sicilia potrà fornire ulteriori indicazioni sulle chance della squadra di poter o meno disputare un finale di stagione quale reale competitor per il primo posto oppure se dovrà accontentarsi di disputare i Play-Off. Nel roster delle Cocche spiccano l’opposto Elisa Zanette, la palleggiatrice Sofia Monza, la centrale Sofia Rebora e la posto 4 statunitense, Alyssa Enneking.

Tre i precedenti tra le due squadre: un successo per Akademia, due quelli della Futura. Ex della gara: la regista Valentina Brandi, a Messina nella stagione 2022/23.

A presentare la sfida di mercoledì, la schiacciatrice Aurora Rossetto (Akademia Sant’Anna) e Alyssa Enneking (Futura Giovani Busto Arsizio).

Aurora Rossetto: “Con Busto gara fondamentale, ma lo saranno anche tutte le successive. Servirà prestare la giusta attenzione, partita dopo partita. Questa mentalità dei piccoli passi servirà durante tutta la Pool Promozione. Sul prossimo avversario va detto che ha allestito un roster con tanta qualità per puntare al salto di categoria. Anche per questo sarà interessante capire chi poi riuscirà a prevalere”.

Alyssa Enneking: “Per la trasferta di Messina l’obiettivo è naturalmente quello di fare punti ma ogni squadra in questo girone è forte e merita rispetto. Entreremo in campo preparate per dare il massimo, consapevoli che per conquistare questi punti dovremo guadagnarceli e le nostre avversarie non ce li concederanno senza combattere”.

Questi gli altri incontri della terza giornata di andata di Pool Promozione:

San Giovanni vs Trentino

Melendugno vs Brescia

Costa Volpino vs Cremona

Macerata vs Padova

Classifica

San Giovanni in M.no 52 Akademia Sant’Anna 48 Macerata 47 Busto Arsizio 46 Trentino 42 Brescia 35 Padova 33 Cremona 32 Melendugno 31 Costa Volpino 30

Al match di domenica 23 febbraio, diretto dalla coppia arbitrale Enrico Autuori e Claudia Lanza – con la collaborazione di Luca Cardaci al video-check e di Beatrice Micale quale segnapunti federale – si potrà assistere dal vivo tramite abbonamento oppure acquistando il biglietto online (clicca qui) nei punti vendita Posto Riservato o direttamente all’ingresso del PalaRescifina a partire dalle ore 14.30 di mercoledì.

Il match sarà visibile gratuitamente (necessaria la registrazione) sulla piattaforma web volleyballworld.tv.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.