Akademia Sant’Anna Messina-Cremona: la presentazione del match

Turno infrasettimanale di Pool Promozione nel torneo di A2. Dopo il successo di Lecce contro la Volley Melendugno, Akademia Sant’Anna tornerà in campo mercoledì 19 febbraio – ore 20.30 – nel confronto del “PalaRescifina” contro l’US Esperia Cremona. Il successo in Puglia ha riportato grande entusiasmo nell’ambiente, sia per il risultato ottenuto ma soprattutto per la reazione in campo delle SuperGirls, a distanza di quindici giorni dalla sconfitta al tie-break, nell’ultimo impegno agonistico con la capolista San Giovanni in M.no.

Gli esiti complessivi del match del Palasport “San Giuseppe da Copertino” hanno mostrato una squadra in salute, che sta lavorando alacremente in palestra per marginalizzare e progressivamente annullare alcuni passaggi a vuoto manifestati durante le gare.

Essere tornati a vincere il primo set, dopo cinque confronti in cui le messinesi lo avevano sempre concesso all’avversaria di turno, potrebbe apparire un dettaglio trascurabile e che, contrariamente, denota i progressi della squadra sul piano dell’approccio mentale. Le avversarie di Cremona sono reduci dalla sconfitta interna (1-3) con la Valsabbina Millenium Brescia.

Qualificate per la Pool Promozione, dopo il terzo posto ottenuto nel girone B, attualmente occupano la settima posizione in graduatoria con 31 punti, attardate di sette lunghezze rispetto all’ultimo gradino utile per agganciare i Play-Off. Le Tigri hanno recentemente sostituito l’head coach; al posto di Marco Zanelli, ingaggiato Enrico Mazzola, tecnico navigato e con esperienze significative sulla panchina delle Leonesse di Brescia.

Nel roster, spiccano l’opposto Veronica Taborelli, alla seconda stagione con la casacca gialloblù e migliore realizzatrice della squadra, la modicana Sofia Turlà al palleggio, posto 4 l’esperta Alessia Arciprete in coppia con la giovanissima Sara Bellia. Una delle giovani atlete più interessanti di tutta la categoria, la centrale Matilde Munarini, al secondo posto nella speciale classifica delle Top Blockers. Quattro i precedenti tra le due squadre; tre i successi di Messina, uno quello di Cremona. Nessuna ex della gara.

Le parole di mister Bonafede

“La partita con Cremona rappresenta un’altra tappa importante di questa avvincente Pool Promozione, dai risultati mai scontati e partite molto tirate. Per noi sarà importante provare a dare continuità ad un percorso in cui servirà attenzionare partita dopo partita. Cremona è una squadra organizzata, temibile, da non prendere assolutamente sotto gamba“.

Questi gli altri incontri della seconda giornata di andata di Pool Promozione: Brescia vs Trentino, Busto Arsizio vs San Giovanni in M.no, Macerata vs Melendugno, Padova vs Costa Volpino

Classifica

San Giovanni in M.no 49 Busto Arsizio 46 Akademia Sant’Anna 45 Macerata 44 Trentino 39 Brescia 35 Cremona 32 Padova 31 Melendugno 31 Costa Volpino 29

Al match di mercoledì 19 febbraio, diretto dalla coppia arbitrale Sergio Pecoraro e Palumbo Christian – con la collaborazione di Sebastiano Rizzotto al video-check e di Giuseppe De Gaetano quale segnapunti federale – si potrà assistere dal vivo tramite abbonamento oppure acquistando il biglietto online nei punti vendita Posto Riservato o direttamente all’ingresso del PalaRescifina a partire dalle ore 19.00 di mercoledì. Il match sarà visibile gratuitamente (necessaria la registrazione) sulla piattaforma web volleyballworld.tv.

