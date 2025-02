Villa San Giovanni, le attività Agesci per la “Giornata Mondiale del Pensiero”

StrettoWeb

“Come di consueto, in occasione della Giornata Mondiale del Pensiero, una giornata di amicizia internazionale, festeggiata dal 1926, in onore di Lord Baden Powell e Olave St. Clair Baden-Powell, fondatore del Movimento Scout, i Gruppi Agesci e la Comunità Masci di Villa San Giovanni, hanno promosso una serie di attività rivolte ai soci e all’intera cittadinanza villese, al fine di generare speranza nei nostri tempi e nei nostri luoghi per contrastare un’emergenza educativa che riguarda giovani e famiglie“. È il pensiero trasmesso attraverso un comunicato stampa dai gruppi Agesci di Villa San Giovanni.

“Mancano spesso spazi di crescita autentica, figure educative di riferimento, percorsi capaci di sostenere ragazzi e ragazze, in cui si fa fatica a trasmettere il senso di futuro con il rischio che si sentano soli o privi di prospettive. – si legge ancora nella nota – Da questa analisi, entra in gioco il tema conduttore de “la Speranza”, che richiama l’anno giubilare, ed è impegno concreto della missione educativa scout che si traduce in scelte ed azioni che rispondono alle domande educative della nostra città.

Come scout, con la nostra presenza sul territorio, siamo chiamati ad essere testimoni di questa speranza viva e concreta. Educare è generare speranza perché significa credere nelle possibilità di cambiamento di ogni ragazzo, di ogni famiglia, di ogni comunità. Richiede di camminare insieme per il raggiungimento di scopi comuni e generatori di speranza e restanza“.

“Il nostro territorio necessita di questa speranza concreta, ha bisogno di gruppi scout che non siano solo presenze silenziose ma segni visibili di un impegno educativo che cambia i territori. Ha bisogno di sentire che lo scoutismo è una scelta di cittadinanza attiva, un modo di stare nei luoghi con attenzione, cura e responsabilità. Sperare significa rimanere, investire nel futuro della propria terra, costruire legami che restituiscano ai giovani il desiderio di esserci e di credere che la loro città può essere un luogo di crescita e bellezza.

I Gruppi Scout hanno operato all’interno del territorio villese, divenendo promotori di bellezza e generatori di speranza prodigandosi per supportare con opere concrete la città e il Parco Masci “Pasqualino Pizzimenti”. L’apertura della giornata è avvenuta con la cerimonia dell’alzabandiera: le 5 bandiere issate svettavano e davano il senso di appartenenza al territorio e al gruppo per l’intero arco della vita di una persona: Semel Scout Semper Scout.

Molteplici le attività proposte: animazione e giochi per tutte le fasce d’età, missioni ed esperienze di servizio cittadine, momenti di condivisione e confronto, la Celebrazione eucaristica e il rinnovo della Promessa scout. Al termine, la cerimonia dell’ammainabandiera. Il consueto “penny”, ovvero un piccolo contributo economico che ha l’obiettivo aiutare lo sviluppo del movimento scout nel mondo, sarà devoluto al Parco Masci “Pasqualino Pizzimenti”, in un’ottica di cura delle nuove generazioni che saranno le fondamenta del nostro domani, piccoli semi di speranza per coloro che crescono nel rispetto del gioco e delle regole del gioco“, concludono i gruppi Agesci di Villa San Giovanni.

