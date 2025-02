Aeroporto di Agrigento, l’on. Pisano: “dal Ministero arrivato il via libera, primo passo per infrastruttura rivoluzionaria”

StrettoWeb

“Passo importante verso il futuro Aeroporto di Agrigento, arriva il primo SI dal Mit. Oggi è un giorno importante per la nostra provincia! Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha concluso l’istruttoria tecnica preliminare, dando il primo via libera al sito individuato per la costruzione dello scalo agrigentino, chiedendo ai bravi tecnici del Libero Consorzio Comunale approfondimenti utili per l’iter. Un primo passo concreto verso la realizzazione di un’infrastruttura che cambierà per sempre il futuro di Agrigento e delle nuove generazioni, colmando un vuoto infrastrutturale che ha penalizzato per troppo tempo il nostro territorio”. E’ quanto pubblicato su facebook da Calogero Pisano, Deputato indipendente del centro-destra.

“Orgoglioso di essere l’unico deputato Agrigentino a votare SI al Decreto Legge Sud e di essere l’autore dell’articolo 8 BIS, inserito nel Decreto, che prevede la realizzazione dell’aeroporto della provincia di Agrigento. Un ringraziamento speciale al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al Governo e alla maggioranza di centrodestra, che con il Decreto Sud hanno dimostrato attenzione e impegno per lo sviluppo della nostra terra. Adesso avanti con determinazione! L’Aeroporto Valle dei Templi non è più solo un sogno, ma una concreta possibilità per il rilancio della nostra terra. Tutto, per la mia gente”.

