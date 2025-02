Aeroporti, i DATI ufficiali di Gennaio 2025: Reggio Calabria batte ogni record, boom anche per anche Crotone e Lamezia!

StrettoWeb

Qualcuno dovrà ricredersi, rispetto a quello che aveva preventivato sull’Aeroporto di Reggio Calabria: il Tito Minniti, infatti, continua a battere record su record anche nel 2025. E no, non è più una novità, non si può più dire che “è scontato perchè partiva da zero” (considerazione comunque sempre falsa). Ebbene, l’Aeroporto dello Stretto, che ha già chiuso il 2024 con il record storico assoluto di 623.980 passeggeri annui adesso inizia il 2025 continuando a macinare record su record.

Nel mese di Gennaio 2025, infatti, lo scalo reggino è quello che cresce in assoluto di più in Italia con uno straordinario 185,1% rispetto al numero di passeggeri di un anno fa. Quindi all’anno del record, che ovviamente in questo 2025 sarà letteralmente frantumato. Non c’è nessun altro aeroporto in Italia che cresce così tanto: per far capire l’abisso rispetto a tutti gli altri, al secondo posto per trend di crescita c’è Crotone con il +50,2% e poi Trieste con il +42,9%.

Per completezza d’informazione bisogna specificare come Ryanair abbia iniziato a volare da Reggio Calabria soltanto a fine aprile 2024, quindi il forte incremento nei primi 4 mesi di quest’anno è ampiamente atteso e sarà in questo quadrimestre che si costruirà il gap che consentirà di stravolgere il record di un anno fa. Ma già nei primi mesi dello scorso anno, lo scalo reggino stava notevolmente crescendo rispetto al 2023 con i voli di ITA.

I dati sul mese di Gennaio 2025, pubblicati da Assaeroporti, l’Associazione Italiana dei Gestori degli Aeroporti del nostro Paese, sono molto importanti per tutti gli scali calabresi, in grande crescita (Reggio e Crotone sono primo e secondo per crescita in Italia, ma è partito molto bene anche Lamezia). E’ evidente quanto l’attività della Regione per collegare questa terra con il resto del mondo stia funzionando, dando i risultati sperati.

Passeggeri degli Aeroporti siciliani e calabresi a Gennaio 2025

Catania 706.395 ( – 2,0% )

Palermo 473.506 ( +5,9% )

( ) Lamezia Terme 170.057 ( +11,0% )

( ) Reggio Calabria 65.015 ( +185,1% )

( ) Trapani 34.685 ( -11,7% )

( ) Crotone 17.392 ( +50,2% )

( ) Comiso 8.071 ( -15,0% )

( ) Lampedusa 7.811 ( -0,1% )

In termini assoluti a livello nazionale, l’Aeroporto con più passeggeri nel mese di Gennaio è stato quello di Roma Fiumicino con 3,3 milioni, seguito da Milano Malpensa con 2 milioni, Bergamo con 1,1 milioni e Milano Linate con 780 mila. Quinto l’Aeroporto di Catania con poco più di 700 mila, poi Bologna (675 mila), Venezia (650 mila), Napoli (640 mila), Palermo (470 mila) e Bari (420 mila). Undicesimo Torino, mentre Lamezia Terme è 18°, Reggio Calabria 23° e Crotone 30°.

