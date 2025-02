ACR Messina, la resa del Sindaco Basile: “AAD Invest continuerà nel progetto”

StrettoWeb

Prima li ha assecondati, accolti e abbracciati, poi è intervenuto in ritardo e ora gli sta praticamente offrendo l’ennesima seconda possibilità. Federico Basile si è arreso, difatti, commettendo un nuovo errore: è quanto emerge dall’incontro di questa mattina con il Presidente dell’ACR Messina Stefano Alaimo. I due interlocutori principali, Cissé e Sciotto – convocati anch’essi, come confermato dal Sindaco ieri a StrettoWeb – non c’erano. A fare da parafulmine, come al solito, Alaimo, che ha preso tempo farfugliando date e promesse, ma soprattutto ribadendo la volontà di continuare nel progetto.

Di questo ha preso atto Basile, senza replicare. “Questa mattina, presso lo studio del notaio Silverio Magno, si è tenuto un incontro per fare il punto sulla situazione dell’ACR Messina. La AAD Invest, tramite il presidente di ACR, Stefano Alaimo, ha confermato la volontà di proseguire nel progetto, chiarendo le difficoltà legate al blocco dei conti in Belgio e annunciando l’attesa di risorse per garantire l’investimento. Ho ribadito che è fondamentale che i tifosi e la città abbiano risposte chiare“, si legge in una nota del Sindaco.

“La trasparenza nella gestione è un dovere verso chi ogni giorno sostiene con passione i colori giallorossi. Il Messina merita stabilità, serietà e un progetto solido. Il calcio è patrimonio della città e deve essere tutelato con responsabilità. Continuerò a monitorare la situazione affinché venga garantito il rispetto degli impegni presi per il corretto proseguimento del campionato”, aggiunge Basile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.