ACR Messina, Basile: “ho incontrato Roma”. Ma la società è scomparsa

StrettoWeb

“Nel tardo pomeriggio di oggi ho avuto un confronto con il Direttore Sportivo dell’ACR Messina, Domenico Roma. Domani mattina ci incontreremo per approfondire il percorso di dialogo già annunciato, con l’obiettivo di salvaguardare la squadra e il valore che essa rappresenta per la città”. Così in una breve nota il Sindaco di Messina Federico Basile, che dopo giorni di silenzio si è svegliato.

Questa mattina ha pubblicato una nota, seppur soft, ora l’annuncio di un incontro con il DS Roma. Il Sindaco, dunque, si “allinea” alla squadra, che però in queste vicende non ha colpe. Roma, con i big della squadra e l’allenatore, ha già parlato, chiedendo chiarezza. Basile adesso dovrebbe andare alla ricerca dei vertici, dei proprietari, di Alaimo, di Pietro Sciotto. Sono tutti scomparsi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.