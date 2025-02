ACR Messina, Antonini del Trapani si muove per cercare nuovi imprenditori? “Ho parlato con due amici…”

StrettoWeb

“Presidente, riesce a trovare un acquirente per il Messina?”. E’ questa la domanda posta da un tifoso dell’ACR al Presidente del Trapani Valerio Antonini, sempre molto attivo su “X”. Il patron granata, la cui squadra ha sbancato lo stadio “Franco Scoglio” lunedì sera, si è detto dispiaciuto per le recenti vicende biancoscudate, anche per la storia e la tradizione del club. Oltre che arrabbiato per quello che ha ormai definito un “campionato falsato”, a causa delle questioni Turris, Taranto e anche Messina stesso.

Antonini però non si è tirato indietro rispetto alla domanda del tifoso messinese di cui sopra e ha risposto così: “ho parlato con due amici cercando di convincerli, ma è difficile sapendo di dover ripartire dalla D. Certo quello stadio strepitoso”. Antonini, dunque, ha ammesso di essersi mosso tramite terzi cercando di coinvolgere persone per acquisire il Messina, che ad oggi si trova in una situazione complessa, incerta e col rischio fallimento dietro l’angolo, al netto delle ennesime bugie della nuova proprietà.

