Accoltellamento in Austria, avanza l’ipotesi dell’attentato islamista

Avanza l’ipotesi dell’attentato islamista per quanto concerne l’attentato nella città di Villach, in Austria. Ieri un giovane di 23 anni ha accoltellato diversi passanti, vicino al ponte della Drava, uccidendo un ragazzino di 14 anni e ferendo altre quattro persone. Secondo il Ministro degli Interni austriaco, Gerhard Karner (ÖVP), l’uomo arrestato, che viveva in Austria con un permesso di soggiorno, si sarebbe radicalizzato su Internet, e in particolare seguendo alcuni predicatori islamisti su TikTok: in casa sua è stata trovata una bandiera dell’ISIS.

Un testimone ha assistito alla scena e ha investito il 23enne con l’auto nel tentativo di fermarlo. Sui social circola la foto del presunto attentatore, ripreso mentre nel momento dell’arresto da parte della polizia.

