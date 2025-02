Reggio Calabria, all’Accademia di Belle Arti l’incontro con Riccardo Falcinelli | INFO

StrettoWeb

L’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, diretta dal professore Piero Sacchetti, ospita Riccardo Falcinelli, uno dei più apprezzati graphic designer e saggisti italiani. L’incontro aperto al pubblico, si svolgerà il prossimo 6 Marzo nell’Aula Magna dalle ore 18,30 alle 20,30. Autore di best-seller illuminanti come “Cromorama” e “Figure”, il teorico del design presenterà il suo ultimo libro nel corso di un incontro curato dalla Professoressa Giulia Romiti e al quale prenderanno anche parte i docenti Michele Citro, Rosita Commisso, Monica Ferrara e Fabrizio Sebastiani.

Falcinelli con le sue opere rivoluziona lo sguardo su qualcosa che si dà per scontato: le facce. Nell’arte, nei film, nelle pubblicità, su TikTok e anche nello specchio. La faccia è la parte del corpo più soggetta ad attribuzioni di senso e, anche se tendiamo a considerarla qualcosa di “naturale”, i volti sono sempre una costruzione culturale. Con immensa profondità di analisi e verve narrativa, l’autore romano di “Visus – Storie del volto dall’antichità al selfie” inventa una facciologia, chiamando in causa l’arte, la semiotica, le neuroscienze, la storia politica, la moda e i cosmetici. Perché, il volto che ci costruiamo, può determinare la vita che faremo.

“L’Accademia di Belle Arti continua con impegno e dedizione, quel percorso di crescita e confronto coinvolgendo esperti professionisti per arricchire e rendere sempre più solido il bagaglio culturale dei nostri studenti – afferma il direttore Piero Sacchetti -. I saggi di Falcinelli spiegano i meccanismi complessi alla base della cultura visiva, bilanciando profondità e chiarezza espositiva ma anche, raccontano al pubblico come funzionano le immagini. Insieme al noto grafico, grazie anche ai professori dell’Accademia, mostreremo come le pratiche artistiche siano forme di didattica fondamentali della modernità, indispensabili per lo sviluppo del territorio“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.