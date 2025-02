Creativity is a Lie: l’Accademia ABADIR lancia la prima edizione di un nuovo format dedicato alle professioni creative

StrettoWeb

Creativity is a Lie (la creatività è una bugia) è il format di ABADIR – Accademia di Design e Comunicazione Visiva per diffondere la cultura del design e far conoscere alle nuove generazioni le realtà creative più interessanti della Sicilia, tra agenzie di comunicazione, studi di progettazione, aziende, giovani designer e professioniste e professionisti del mondo della grafica, dell’editoria e dei media digitali. Dopo il successo dell’edizione zero, Creativity is a Lie torna con il primo appuntamento ufficiale, venerdì 14 febbraio a partire dalle ore 9.00 da Zō Centro Culture Contemporanee (piazzale Rocco Chinnici 6, Catania).

Le parole di Giuliano

“Spesso il lavoro creativo non viene considerato al pari delle altre professioni. È ritenuto un hobby, un’attività più ricreativa che professionale, che non genera reale valore per la società. Il concetto stesso di creatività, il più delle volte, fa pensare ad una dote innata riservata a pochi. Ma questa concezione è una menzogna: dietro un progetto creativo, infatti, non c’è un dono fuori dal comune o un’intuizione fortunata, ci sono invece anni di ricerche e approfondimenti, abilità tecniche, consapevolezza, dedizione e soprattutto passione ed esercizio costante”, spiega Lucia Giuliano, Direttrice dell’Accademia.

Intervengono:

Enrica Arena (Co-Founder di Orange Fiber, Catania), Giuseppe Arezzi (Product Designer, Ragusa), Diego Emanuele (Creative Director di Studio Forward, Palermo), Zeno Franchini (Designer di Marginal Studio, Palermo, Livio Lombardo (Co-Founder e CEO di Yomi, Catania), Simone Guccio (Design Director di The Wave, Catania), Elisea Paolino e Virginia Boncoraglio (Graphic Designer e Founder di The Ragusaner, Ragusa), Margherita Ratti (Curatrice di Garage Fontana, Modica), Paolo Spartano (Graphic Designer di Katania Studio, Catania), Enrica Oliveri e Simone Tomasello (Founder di Studio Selvatico, Catania), Sabrina Wegerer (Graphic Designer austriaca con base in Sicilia).

Ospiti speciali: Alice Valenti e Manila Di Maira di Emotional Sicily che presentano il progetto “L’ultimo mastro d’ascia” sul cantiere navale Rodolico di Acitrezza. Attraverso le loro esperienze, ABADIR vuole mostrare le molteplici sfaccettature delle professioni creative e raccontare storie di successo legate al territorio siciliano.

Creativity is a Lie è ispirato a un’idea di Gianluca Cannizzo, illustratore e art director. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Abadir

ABADIR è un’Accademia di Design e Comunicazione Visiva con sede a Catania, alle pendici del vulcano Etna. È un’Istituzione AFAM autorizzata dal Ministero dell’Università e della Ricerca a rilasciare titoli riconosciuti e dal 2017 aderisce al Programma Erasmus Plus con l’obiettivo di promuovere il dialogo interculturale e valorizzare il ruolo strategico del Sud Italia e del Mediterraneo come crocevia di innovazione, creatività e scambio tra culture.

È attiva su scala locale, nazionale e internazionale nella formazione dei giovani sulle discipline del design del prodotto, degli spazi e dei servizi, della grafica digitale e analogica e dei nuovi media, attraverso corsi di laurea triennale, master di primo livello e laboratori. L’attività didattica è supportata da collaborazioni e partnership con aziende e istituzioni italiane ed europee.

ABADIR promuove il design come disciplina trasformativa, capace di innescare il cambiamento: consapevole della responsabilità sociale del designer, propone attività che generino ricadute virtuose sul territorio, nell’ambito della progettazione dei beni materiali, dei servizi e della comunicazione, rappresentando per la Sicilia e l’area mediterranea uno dei soggetti trainanti nella formazione in tutti i settori in cui la creatività svolge un ruolo sempre più centrale.

