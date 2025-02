“65% e oltre”, l’esempio virtuoso di Messina: un modello per l’Italia e il Sud

StrettoWeb

Messina si conferma al centro del dibattito sulla gestione sostenibile dei rifiuti con la seconda edizione di “65% e oltre”, in programma il oggi e domani nel salone delle Bandiere di palazzo Zanca. L’evento, promosso da Messinaservizi Bene Comune, rappresenta un’occasione di confronto tra istituzioni, esperti del settore e consorzi nazionali di filiera per discutere le strategie più efficaci per il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di riciclo. Dopo l’apertura istituzionale, hanno preso la parola i rappresentanti di CONAI, Comieco, Corepla, Biorepack, Ricrea e CoReVe, evidenziando l’importanza della sinergia tra enti locali e filiere del riciclo per migliorare la raccolta differenziata e raggiungere gli obiettivi europei.

Messina eccellenza nei rifiuti

Messina si conferma un’eccellenza nazionale nella gestione dei rifiuti, conquistando il 7° posto tra le città italiane con oltre 200.000 abitanti e il 1° posto nel Sud Italia per raccolta differenziata, secondo il Rapporto Rifiuti Urbani ISPRA 2024.

