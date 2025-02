Il 22 febbraio la 20ª assemblea dei soci dell’Avis di Falcone

StrettoWeb

Sabato 22 febbraio con inizio alle ore 15:30 si terrà nell’Aula consiliare del Comune di Falcone, la 20ª assemblea ordinaria dei soci dell’Avis Comunale di Falcone. Il motto di quest’anno “le nuove vie del dono” ha come obiettivo di evidenziare come la sfida per il futuro sia fidelizzare i donatori e programmare sempre meglio la raccolta di sangue, in maniera mirata ai bisogni che cambiano assieme al mondo.

L’assemblea che si terrà alla presenza di soci avisini, di autorità civili e dei Presidenti di altre realtà avisine del territorio sarà aperta dai saluti del Presidente dell’Avis comunale di Falcone Orazio Antonino Minutoli che darà lettura della relazione morale sulle attività svolte nel 2024 e sul programma 2025. A seguire la relazione del Medico responsabile dott. Carlo Spadaro. A moderare i diversi interventi l’avv. Silvana Paratore referente per le comunicazioni istituzionali di Avis Falcone.

Un’assemblea di fine mandato quella del 22 febbraio nel corso della quale si terranno le votazioni per il rinnovo del Consiglio direttivo che resterà in carica per quattro anni, del Collegio dei Revisori dei conti e dell’organo di controllo dell’Avis Comunale. Al termine dei lavori la consegna delle benemerenze ai donatori che hanno raggiunto un traguardo rilevante.

