Volley, la New Hospital Paola torna al successo: 3-0 contro Avolio Castrovillari e 2° posto in solitaria

Venerdì pomeriggio la New Hospital Pallavolo Paola ha giocato in casa la sua prima partita del girone di ritorno (la scorsa settimana ha osservato un turno di riposo) contro Avolio Castrovillari riuscendo ad imporsi per 3-0 con i seguenti parziali: 25-15; 25-16, 25-11. Tre punti era necessari e tre punti sono arrivati. Grazie a questo successo la compagine paolana si porta a quota 24 punti confermando il secondo posto con una distanza importante di 5 punti su Pallavolo Rossano. Avolio Castrovillari resta invece a 17 punti in compagnia di Raffaele Lamezia e GM Volley 2000.

La partita

I set: la New Hospital prova subito l’allungo ma Avolio Castrovillari non si fa intimorire e resta in scia senza però mai passare in vantaggio. Time out Avolio sul 14-13. La New Hospital tornata in campo inizia a dettare i ritmi di gioco e prendere le misure dalle avversarie. Nuovo time out sul 18-15 chiamato dalla formazione del Pollino ma senza alcun beneficio, infatti, la new Hospital prende il largo e limitandosi a controllare chiude il set con pochi pensieri: 25-15

II set: inizio deciso della New Hospital, la squadra ospite non può che chiamare subito un time out sul 9-3 per cercare di riordinare le idee e spezzare il ritmo di gioco. Tuttavia, la New Hospital domina in ogni reparto e Avolio subisce gli attacchi inerme 16-5. Il vantaggio resta insormontabile per Avolio e seppur verso la fine del parziale si notano cali di concentrazione della New Hospital il set termina: 25-16.

III set: Avolio cerca di restare in partita e inizialmente gioca punto a punto con la New Hospital ma appena il ritmo di gioco aumenta per la squadra del Pollino non c’è partita. Troppo grande il divario tecnico tra le due compagini. Il ser termina 25-11 e la partita finisce in poco meno di 80 minuti di gioco.

Formazione: Raschellà 6 punti; Kalvane 9 punti; Ritrovato 8 punti; Selvaggi 8 punti; Morabito 6 punti; Ceglie 12 punti; Musciacchio (L).

Ennesima prova complessiva più che soddisfacente della New Hospital Paola in cui si registrano anche con 9 ace e 7 muri. Da segnalare in particolare l’ottima prova di Sabina Ritrovato e Gaia Selvaggi. L’ alto tasso tecnico non farà dormire sogni tranquilli alle prossime avversarie e allo stesso tempo deve essere per le pallavoliste un punto di partenza per migliorare ma allo stesso tempo avere la consapevolezza della propria forza e della capacità di dettare i ritmi di gioco in casa come in trasferta. Bisogna però ricordarsi sempre che il campionato è soltanto all’inizio. Sarà importante saper dosare le energie quindi cercare di chiudere le partite il prima possibile riducendo i momenti di black out. Ora testa al prossimo impegno casalingo: sabato 13 al palazzetto Tonino Maiorano arriva Scorte Tecniche Cutro.

