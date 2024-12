La Viola a Barcellona, testa-coda in Sicilia nel pomeriggio: la presentazione della sfida

StrettoWeb

Tutto tranne che una sfida agevole. Domenica 8 dicembre alle ore 18 si gioca il secondo turno del girone di ritorno della prima fase di campionato in B Interregionale. Non lasci ingannare il testa-coda di classifica ed i 24 punti conquistati finora dalla Redel Viola a cospetto dei soli 6 del Barcellona. L’unica formazione imbattuta in Italia del torneo di B Interregionale dovrà fare grande attenzione alle insidie: Innanzitutto nella gara di andata, Capitan Fernandez e soci faticano e non poco per avere ragione del team di Coach Biondo, secondariamente Barcellona ha cambiato molto nel roster, inserendo il nuovo play Banin e l’affidabile lungo Bartolozzi. Insomma, sarà una sfida tutta da vivere e seguire. Finí 85-81 nella gara di andata.

Domani si riparte dallo zero a zero con il team di coach Cadeo che vuole confermarsi imbattibile e centrare la tredicesima vittoria stagionale. Barcellona, dal canto suo, ha iniziato una serie di finali dove non potrà più sbagliare per non perdere il treno delle prime sei, distante, ad oggi, solo quattro punti. Gara dell’ex per il Capitano della Redel, Emanuel Fernandez e prima da avversario al Palalberti, uno degli scenari di tifo più colorati d’Italia in questa categoria. L’ex Manfrè, cresciuto nel settore giovanile della Viola, l’esterno Frizzarin, l’ucraino Lophukov, ed il fratello del beniamino neroarancio della passata stagione, Illya Tyrtyshyk, Antony, sono i punti di forza del team giallo-rosso.

I neroarancio, con tanto di tifosi al seguito, vogliono continuare a sognare, aspettando il ritorno in casa, attesissimo e programmato per mercoledì 11 dicembre alle ore 20,30 al PalaCalafiore (finalmente con il pubblico)contro Rende. Arbitrano Francesco Giunta di Ragusa e Giorgio Loccisano di Cosenza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.